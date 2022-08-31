"الدفاع الروسية": 1700 قتيل من القوات الأوكرانية خلال يومين في الجنوب

أكدت وزارة الدفاع الروسية، فشل الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية على مناطق في الجنوب، مشيرة إلى أن تلك القوات تكبدت خسائر فادحة على مستوى الأفراد والمعدات العسكرية.

وقالت "الدفاع الروسية"، إن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال يومين تجاوزت ال 1700 فرد، و 150 قطعة من المعدات العسكرية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الأربعاء أن "محاولة نظام (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي لاستئناف العمليات الهجومية على محور نيكولايف-كريفوي روع واتجاهات أخرى، باءت بالفشل".

وأضاف أن القوات الأوكرانية اضطرت للانسحاب من عدة قرى سبق أن دخلتها، وأنه تم إرسال 12 دبابة استلمتها أوكرانيا من بولندا، عبر نهر إنغوليتس لفك الحصار عن الوحدات الأوكرانية هناك، لكن جزءا منها دمر بالنيران الروسية وانفجر جزء آخر لدى مروره بحقل الألغام التي زرعتها القوات الأوكرانية نفسهاـ ولم يرجع بسلامة إلا 5 دبابات.

هجمات فاشلة

وذكر كوناشينكوف أنه خلال يومين من الهجمات الفاشلة فقدت القوات الأوكرانية 4 طائرات مقاتلة، منها طائرتان من طراز Su-25s، وواحدة من طراز Su-24 وأخرى من طراز MiG-29، كما تم إسقاط 3 مروحيات أوكرانية من طراز Mi-8.

ودمرت القوات الروسية 63 دبابة أوكرانية و59 عربة مشاة قتالية و48 عربة قتالة مصفحة أخرى و14 سيارة رباعية الدفع مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، كما تم القضاء على أكثر من 1700 جندي أوكراني، وذلك بعد أن كان الرقم 1200 في حصيلة أمس.

وأدى استهداف عدة مواقع عسكرية أوكرانية في دونيتسك لمقتل نحو 90 مسلحا وتدمير 21 قطعة من المعدات والمركبات الخاصة.

وخلال يوم أصابت الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية 10 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية، فضلا عن 65 وحدة مدفعية وقوات ومعدات عسكرية في 153 منطقة. كما تم تدمير ثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية ومنصة إطلاق تابعة لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز Buk-M1.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 7 طائرات بدون طيار، واعترضت 57 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا" وأوراغان".

وبلع إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 280 طائرة، و151 مروحية و1844 طائرة بدون طيار، و371 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و592 4 دبابة ومدرعة أخرى، و822 راجمة صواريخ، و3360 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و5155 مركبة عسكرية خاصة.