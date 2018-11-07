الدنمارك تعتقل ثلاثة مشتبهين في تنفيذ هجوم الأحواز بإيران

قالت الشرطة الدنماركية إنه "جرى اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم انتهكوا القانون الدنماركي"

اعتقلت الشرطة الدنماركية الأربعاء، ثلاثة أعضاء في مجموعة انفصالية إيرانية، تتهمها طهران بالوقوف وراء هجوم الأحواز الأخير، الذي سقط فيه 25 قتيلا.



وقالت الشرطة الدنماركية في بيان لها، إنه "جرى اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم انتهكوا القانون الدنماركي، المتعلق بالإشادة بالإرهاب"، وسبق الكشف مؤخرا عن مخطط فاشل لاغتيالهم في الدنمارك.



وكانت السلطات الإيرانية حمّلت مسؤولية الهجوم على عرض عسكري في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، لحركة "النضال العربي من أجل تحرير الأحواز"، وهي الحركة ذاتها التي ينتمي إليها المشتبهون الذين جرى اعتقالهم في الدنمارك.

يشار إلى أن وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون أعلن نهاية الشهر الماضي، أنه استدعى سفير بلاده من طهران على خلفية تحضير الأخيرة شن هجوم في الدنمارك، مؤكدا أن "بلاده ستضغط لفرض عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على إيران، بسبب محاولات مشتبه بها للمخابرات الإيرانية لشن هجوم في الدنمارك".



واتهمت الاستخبارات الدنماركية، طهران بالتحضير لـ"اعتداء" على ثلاثة إيرانيين يقيمون في البلد الاسكندينافي، وذلك ردا على اعتداء دام شهدته إيران نهاية أيلول/ سبتمبر.



وقال رئيس الاستخبارات الدنماركية فين بورش اندرسن في مؤتمر صحفي: "إنها عملية استخباراتية إيرانية هدفت في نظرنا إلى التحضير لاعتداء في الدنمارك"، على ثلاثة إيرانيين يشتبه بانتمائهم إلى حركة "النضال العربي لتحرير الأحواز".