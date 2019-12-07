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الدوحة: استئناف المفاوضات بين واشنطن و"طالبان"

منشور 07 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 09:12
واشنطن استأنفت المفاوضات مع حركة "طالبان" في قطر
واشنطن استأنفت المفاوضات مع حركة "طالبان" في قطر

أفاد مصدر أمريكي، اليوم السبت، بأن واشنطن استأنفت المفاوضات مع حركة "طالبان" في قطر، بعد ثلاثة أشهر من قرار دونالد ترامب وقف الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب في أفغانستان

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" عن المصدر الأمريكي المطلع قوله، إن "الولايات المتحدة انضمت إلى المحادثات اليوم السبت بالدوحة. وستركز هذه المحادثات على خفض أعمال العنف من أجل إجراء مفاوضات أفغانية-أفغانية، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وكان موفد واشنطن إلى أفغانستان، زلماي خليل  زاد، توجه الأربعاء المنصرم إلى العاصمة الأفغانية كابل، قبل أن يحط بالعاصمة القطرية من أجل استئناف المفاوضات، وفقا لما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

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