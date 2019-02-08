الدوحة ترد على طلب السعودية مشاركتها بتنظيم كأس العالم: عشم ابليس بالجنة

طر تستكثر مشاركة جيرانها لها في مونديال 2022

رد مسؤول إعلامي قطري بوزارة الخارجية بشدة على تغريدة حادة لمسؤول إعلامي سعودي انتقد فيها الدوحة لعدم قبولها مشاركة جيرانها لها في تنظيم كأس العالم الذي ستستضيفه عام 2022 .

وكان الكاتب والإعلامي السعودي والمدير العام لقناة العربية، عبد الرحمن الراشد، قد قال في تغريدته إن قطر تستكثر مشاركة جيرانها لها في مونديال 2022، مشيرا فيما يبدو إلى تصريح رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو الشهر الماضي أثناء وجوده في الإمارات بأن الفيفا يبحث في إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة مباريات كأس العالم.

الرد القطري الغاضب والعنيف على هذه التغريدة جاء على لسان أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية في هذا البلد، وورد فيه بلهجة حاسمة "بالنسبة للتنظيم المشترك هذا عشم ابليس بالجنة".

وقبل هذه العبارة تساءل وأجاب المسؤول الإعلامي القطري بوزارة الخارجية في جملتين حادتين قالتا: "أي جيران؟ جيران الغدر والخسة".