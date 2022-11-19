الدوحة ترفض استقبال طائرة المانية عليها صور مثليين وشواذ

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطائرة ذكرو انها تحمل المنتخب الالماني كانت السلطات القطرية قد رفضت استقبالها في مطار الدوحة كونها تحمل صورا للشواذ

وقال النشطاء انه وامام اصرار السلطات القطرية على موقفها اضطرت الطائرة للمغادرة الى سلطنة عمان حيث تم استبدالها والعودة مجددا الى الدوحة واستقبل الوفد الالماني افضل استقبال

وقامت دول غربية خلال الاشهر الماضية بحملة واسعة محاولة ادانة قطر لرفضها التعامل مع الشواذ واعتبرو انها خطوة منافيه لحقوق الانسان، فيما اكدت قطر انها متمسكة بعادات وتقاليد مجتمعها النابعة من الدين الاسلامي الرافض للشذوذ واللواط

ليست القضية قضية عمال و حقوق إنسان ولا قضية مثليين أو خمور ..!!

القضية هي احتقار و امتهان لكل ما هو عربي و اسلامي ، فأنتم في نظرهم شعوب لا تستحق الحياة و لايجب أن تكون لكم مكانة أو صدارة .

هذه هي الحقيقة مهما غلفوها بالإبتسامات و المجاملات .#كأس_العالم_قطر_2022 — Abdulla M. Al-Khater (@AmkAlkhater53) November 19, 2022

وفي تعليقه اكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثانيأن بلاده سترحب بكافة المشجعين في كأس العالم لكرة القدم لكنه طالب جميع القادمين باحترام ثقافة الشعب القطري.

وفي لندن وقبيل افتتاح مونديال قطر 2022 احتج عشرات المثليين امام السفارة القطرية مطالبين بما اسموه منح المثليين لحقوقهم في المونديال

وقبيل انطلاق مسابقة اكبر تجمع رياضي عالمي في قطر، اتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، الغرب بـ "النفاق" في تقاريره عن سجل حقوق الإنسان في قطر، وقدم دفاعًا متحمسا عن قطر والبطولة.