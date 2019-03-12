"الدوحة للأفلام" تدعو الجمهور للتواصل مع خبراء صناعة الأفلام في جلسات قمرة الحوارية

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام أن مجموعة من الجلسات الحوارية الشيقة التي سيترأسها اثنين من روّاد صناعة السينما، ستعقد بالاشتراك مع جامعة نورثويسترن، ضمن فعاليات ملتقى قمرة السينمائي 2019، والتي ستناقش بعُمق وجهات النظر المتغيرة حول صناعة السينما التي تشهد تطوراً مطرداً.

وباستطاعة حاملي بطاقة و تذكرة قمرة الاستمتاع بردهة الواقع الافتراضي الخاصة بقمرة، والمدعومة من دايفيرجن سينما، في متحف الفن الإسلامي من الساعة 2 إلى الساعة 4 بعد الظهر من 16 إلى18 مارس و من الساعة 2 إلى الساعة 6 من 17 إلى 19 مارس.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "سيوفر ملتقى قمرة السينمائي للجمهور أفلاماً حائزة على جوائز بالإضافة إلى فرصة مميزة لاكتشاف أحدث التقنيات والتوجهات الجديدة في صناعة الأفلام العالمية. وتناقش جلسات قمرة الحوارية في الدوحة مواضيع مهمة في مجال الصناعة وتربط بين مجتمع قطر المبدع والقضايا والتطورات الحالية، كما تضيف قيمة كبيرة للملتقى بشكل عام".

ستقدم جلسات قمرة الحوارية لعام 2019 جلستين مميزتين مع قادة صناعة السينما العالمية، أولهما يوم السبت 16 مارس بعنوان "القائمة السوداء: تحدث نقلة نوعية في كيفية اختيار الأفلام"، والتي سيقدمها فرانكلين ليونارد، المدير التنفيذي للتطوير والمؤسس والرئيس التنفيذي للقائمة السوداء، وهي شبكة مبتكرة قدمت للعديد من المشترين والموزعين أكثر من 400 مخطوطة فريدة. وسيركز ليونارد على الطرق التي أثرت بها التكنولوجيا والثقافة على صناعة السينما في هوليوود، علماً أن الأفلام التي أنتجتها القائمة السوداء حققت أكثر من 26 مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم وحصلت على جائزة 53 Academy Awards من 262 ترشيحًا.

وسيترأس الجلسة الثانية التي ستكون يوم الإثنين 18 مارس والتي تتمحور حول الواقع الافتراضي، وعنوانها "نرحب بكم في الواقع الجديد: كيف تغيَر تقنية الواقع الافتراضي عالمنا"، خبير الواقع الافتراضي ومنتج الأفلام البارز عالمياً ميشيل ريلهاك، الحائز على العديد من الجوائز، حيث سيتحدث عن شعبية الواقع الافتراضي وكيف سيتم استخدامه أكثر كمنصة للتواصل والتدريب والتعليم والتجارة والخدمات العامة والترفيه. كما سيتطرق للتحديات العملية التي تنتظر نمو هذه الصناعة الغامرة والتحول في علاقتنا بالواقع. وسيتمكن المشاركون في هذه الجلسة من الدخول إلى ردهة الواقع الافتراضي باستخدام نفس بطاقة الدخول.

يشار إلى أن الجمهور يستطيع استكشاف العالم الافتراضي من خلال فعاليات ردهة الواقع الافتراضي المدعومة من دايفيرجن سينما حيث سيتم عرض عملين بارزين عالمياً هما: "استيقاظ أردين/ سقوط تايد"[Arden's Wake/Tide's Fall] من إخراج يوجين شانغ و"المجالات" [Spheres]، من إخراج دارين ارونوفسكي. وهما عملان حائزان على الجوائز الكبرى لأفضل عمل في الواقع الافتراضي في مهرجان فينيسيا السينمائي.

"استيقاظ أردين/ سقوط تايد"[Arden's Wake/Tide's Fall]، هي قصة متحركة حديثة تعتبر تحفة فنية من إخراج يوجين شانغ تُتابع حياة فتاة صغيرة تقطن مع والدها وسط بحر لا نهاية له. أما "المجالات" [Spheres]، من إخراج دارين ارونوفسكي وسرد جيسيكا تشاستين، باتي سميث وملي بوبي براون فهو وثائقي تعليمي وتفاعلي حول النظام الشمسي، الذي يولد مجالات مغناطيسية خاصة به ويحولها إلى موسيقى.