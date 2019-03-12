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"الدوحة للأفلام" تدعو الجمهور للتواصل مع خبراء صناعة الأفلام في جلسات قمرة الحوارية

"الدوحة للأفلام" تدعو الجمهور للتواصل مع خبراء صناعة الأفلام في جلسات قمرة الحوارية
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