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الرئاسة التركية: أردوغان أقنع ترامب بالانسحاب من سوريا

الرئاسة التركية: أردوغان أقنع ترامب بالانسحاب من سوريا
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