الرئاسة التركية: أردوغان أقنع ترامب بالانسحاب من سوريا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو من أقنع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل آلية سحب قواته من سوريا، مؤكدا أن تركيا لن تتهاون في محاربة "داعش" هناك.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في مؤتمر صحفي: "بدء تفعيل آلية الانسحاب الأمريكي من سوريا هو نتيجة دفع أردوغان ترامب لهذا القرار بدواع مقنعة خلال مكالمتهما التاريخية في 14 ديسمبر الجاري".

وأكد قالن أن الولايات المتحدة وتركيا يمكنهما القضاء على "داعش" وإرساء الاستقرار في المنطقة، رافضا المخاوف إزاء احتمال استعادة "داعش" أراض كانت تحت سيطرته بعد الانسحاب الأمريكي.

وتابع: "في إطار التحالف الدولي الساعي لهزيمة "داعش"، نود أن نعبر مجددا عن أننا لن نسمح بتكرار مثل هذا الأمر على التراب السوري ولا التراب العراقي ولا التراب التركي، ولن يكون هناك أي تراجع أو تهاون في الحرب على "داعش".

وأضاف أن بلاده ستبدي العزيمة نفسها في محاربة "داعش"، سواء كان ذلك في منبج أو الرقة أو دير الزور أو أي مكان آخر، وأن تركيا تمكنت من تحييد أكثر من 3 آلاف عنصر من "داعش" في عملية درع الفرات بسوريا، "حيث لم يبق أي إرهابي من هذا التنظيم على خط جرابلس الباب وعفرين".