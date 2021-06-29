الرئاسة العراقية:التصعيد الحاصل يقوّض جهود تعزيز الأمن والاستقرار

أدانت الرئاسة العراقية، اليوم الاثنين، الهجوم الذي استهدف موقعاً على الحدود العراقية السورية وأسفرَ عن مقتل عدد من أفراد قوات الحشد الشعبي وإصابة آخرين، فيما أكدت أن التصعيد الحاصل يقوّض جهود تعزيز الأمن والاستقرار .

وذكر بيان للرئاسة العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “التصعيد الحاصل مدانٌ، ويمثّل خرقاً للسيادة العراقية وللأمن الوطني ويقوّض الجهود الوطنية القائمة لتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار”، مشيراً إلى أن “العراق يجدد رفضه أن يكون ساحة للصراعات والمحاور، كون ذلك يتنافى مع المواثيق الدولية”.

وأضافت الرئاسة أن “الاستهداف الأخير وما سبقه من حوادث قصف على أربيل وفي مناطق أخرى مدانةٌ وخارجة عن القانون ولا تصبُّ في المصلحة العليا للبلد”، داعية إلى “ضبط النفس وتجنب التصعيد وعدم الانجرار وراء أفعال لا تخدم أمن واستقرار العراق والمنطقة ككل”.

وأشارت الرئاسة إلى أن العراق يدعم بقوة، ومن خلال جهود دبلوماسية كبيرة تُبذل، مساراتِ الحوار والتواصل مع مختلف الأطراف من أجل ضمان أمنه واستقراره وكامل سيادته، وتخفيف التوترات والأزمات في المنطقة، ورفض الأعمال العدائية من أي طرف وبأيّ شكل من الأشكال. (د ب أ)