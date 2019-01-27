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الرئاسة المصرية: زيارة البشير تأتي في إطار الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين

الرئاسة المصرية: زيارة البشير تأتي في إطار الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين
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