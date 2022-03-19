ترحيب يمني بمبادرة "التعاون الخليجي" حيال أزمة البلاد

رحبت الرئاسة اليمنية، بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين أطراف النزاع في البلاد، أواخر مارس/ آذار الجاري.

والخميس، أعلن المجلس، استضافة مشاورات للأطراف اليمنية في 29 مارس، في العاصمة السعودية الرياض، بهدف تحقيق وقف إطلاق النار.

وأشادت الرئاسة اليمنية في بيان، بـ “الجهود المخلصة لدول الخليج العربي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وأفادت الرئاسة، بدعمها ومساندتها “لكافة تلك الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن”.

ودعت “كافة المكونات اليمنية للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات القادمة، وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله”.

ولاحقا الخميس، أعلنت جماعة الحوثي، في بيان، ترحيبها بأي حوار مع دول التحالف، شريطة أن يكون في دولة محايدة غير مشتركة بـ”العدوان” على اليمن، ما يعني احتمال غيابها عن مشاورات

الرياض المرتقبة.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.