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الرئاسي الليبي ينفي تواجد مقاتلين سوريين بطرابلس

منشور 29 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 09:48
رئيس حكومة الوفاق الليبية
رئيس حكومة الوفاق الليبية

نفى المجلس الرئاسي الليبي صحة تسجيلات مرئية يتم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي الموالية لخليفة حفتر، وتظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، نشره المكتب الإعلامي للسراج، الأحد، بعد ساعات من تداول صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مقربة من حفتر مقاطع فيديو لمقاتلين سوريين زعموا أنهم يقاتلون في صفوف قوات الوفاق.

وأضاف البيان أنه تم التثبت من قبل القنوات الإخبارية المحلية والدولية، وتأكد بأن هذه التسجيلات التقطت في مدينة إدلب السورية.

وأكد البيان أن حكومة الوفاق ستلاحق قضائيا كل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها من الافتراءات، والتي تعد محاولة يائسة لتشويه ما يحققه الجيش الليبي والقوات المساندة من انتصارات على المعتدين.

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