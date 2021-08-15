الرئيس الأفغاني أشرف غني يصل إلى سلطنة عمان

أفادت قناة تلفزيونية أفغانية أن الرئيس أشرف غني الذي غادر البلاد الاحد، قبيل دخول قوات حركة طالبان الى العاصمة كابول، وصل إلى سلطنة عمان.

وذكرت قناة "كابول نيوز" أن "زوجة غني رولا وشخصين آخرين غادروا كابول أولا إلى طاجيكستان ثم إلى عُمان وهم الآن هناك".

وغادر غني بلاده الأحد، وفق ما أعلنته عدة مصادر بينها رئيس مجلس المصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

وبعد إعلان مغادرة الرئيس غني البلاد، أعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أن الحركة أمرت مقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية كابول "لمنع عمليات النهب" بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.

وكان رحيل غني عن السلطة من المطالب الرئيسية لحركة طالبان خلال محادثات السلام مع الحكومة، إلا أنه كان يتمسك بالسلطة.

وفي أسبوع ونيف، سيطرت حركة طالبان على جزء كبير من البلاد وتؤكد أنها تريد "انتقالا سلميا" للسلطة في الأيام المقبلة بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة.