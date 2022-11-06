الرئيس الأمريكي يخطأ من جديد

أخطأ رئيس أمريكا جو بايدن مرة أخرى من خلال هفوة جديدة.

وقال الرئيس الثمانيني إنه نجح في خفض الدين العام للبلاد إلى النصف، بدلا من أن يقول عجز الميزانية.

وبلغ الدين القومي للولايات المتحدة بلغ مستوى قياسيا حيث تجاوز أكثر من 31 تريليون دولار.

وأشار بايدن: إلى خفض الدين الفيدرالي إلى النصف في هذا العام بمقدار 1.4 تريليون دولار، العام الماضي 350 مليارا، وسنخفض 250 مليارا أخرى خلال العام القادم".

وانتقد رئيس أمريكا الجمهوريين، وحمل المسؤولية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإدارته عن زيادة الدين العام.