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الرئيس الأمريكي يزور مدينة بولندية قريبة من حدود أوكرانيا

منشور 25 آذار / مارس 2022 - 06:21
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة مدينة رزيسو البولندية الواقعة على بُعد 80 كلم من الحدود مع أوكرانيا، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه لإبراز الموقف الغربي الحازم بمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا بحسب البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّ بايدن الذي سيصل إلى المدينة البولندية آتياً من بروكسل، المحطة الأولى في جولته الأوروبية، سيكون في استقباله في رزيسو نظيره البولندي أندريه دودا وسيطّلع على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا وسيلتقي أيضاً عسكريين أمريكيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

كلمات دالة:جو بايدنأوكرانيا

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