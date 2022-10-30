الرئيس الأمريكي يصف انسحاب روسيا من "اتفاق حبوب أوكرانيا" بالمشين

وصف جو بايدن رئيس أمريكا قرار روسيا الانسحاب من اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا بـ " المشين " .

وكانت روسيا أعلنت السبت تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا على خلفية استهداف أسطولها في البحر الأسود.

ويرنو الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة وتركيا، بتصدير ملايين أطنان الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ بدء النزاع في شباط/فبراير ورفع الحصار أسعار المواد الغذائية، مثيرا مخاوف من حدوث مجاعة ففي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية”، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

كما تضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.