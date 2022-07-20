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الرئيس الأمريكي يقول أنه مصاب بالسرطان

منشور 20 تمّوز / يوليو 2022 - 10:33
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن إصابته بالسرطان، فيما قد يكون إعلانه هذا زلة لسان، أو إفصاحا رسميا عن إصابته بالمرض.

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وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه بايدن حول الاحتباس الحراري في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وفي معرض وصف بايدن الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة "كليمونت" التابعة لولاية ديلاوير، قال: "لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "هذا يفسر لماذا كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد".

ويعتبر بايدن (79 عاما) أكبر رئيس للولايات المتحدة، وكثيرا ما تكون صحته محل نقاش عام. ومع ذلك، يقول إنه يعتزم السعي للحصول على فترة ولاية ثانية في عام 2024.
وأشار المدافعون عنه إلى أنه يعاني لسنوات من الزلات أو التصريحات غير الدقيقة.

كلمات دالة:جو بايدنالسرطانالرئيس الأمريكي

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