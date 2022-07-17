الرئيس الأوكراني يعزل رئيس الاستخبارات والمدعية العامة

عزل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأحد، رئيس جهاز الخدمة السرية (الاستخبارات) والمدعية العامة على خلفية قضايا "خيانة" تورط فيها موظفون في الادارات العامة للدولة.

ووفقا لمرسوم نشره المكتب الرئاسي، خسر رئيس جهاز الخدمة السرية “إس بي يو” إيفان باكانوف والمدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا منصبيهما.

وسيحل محل المدعية العامة، أولكسي سيمونينكو.

ولم يقدم المرسوم سببا للعزل في واقعة نادرة الحدوث منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

كما لم يتم ذكر من سيخلف رئيس جهاز الاستخبارات باكانوف، وهو صديق مقرب لزيلينسكي منذ أن كان ممثلا كوميديا في التليفزيون.

وترأس باكانوف الجهاز منذ عام 2019 .

غير ان قناة "روسيا اليوم" قالت ان القرار جاء على خلفية قضايا "خيانة" عدد من موظفي الإدارات العامة.

كان زيلينسكي قد عزل في شهر تموز/يوليو عام 2021 العديد من كبار ضباط الجيش والاستخبارات لسبب غير واضح.

وتضمنت المراسيم الخاصة عزل قائد العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا، ورئيس هيئة الأركان العامة وقائد سلاح الجو، وتعيين آخرين مكانهم.

وسبق ذلك عزل القائد العام للجيش الأوكراني روسلان كومتشاك، و تعيينه نائبا أول لسكرتير مجلس الأمن القومي .