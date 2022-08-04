الرئيس الأوكراني ينتقد الهيكل الأمني العالمي

وجه رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي انتقادا شديدا للهيكل الأمني العالمي ووصفه بأنه غير مناسب على الإطلاق، مشيرا ليس فقط إلى الحرب في بلاده، ولكن أيضا إلى الصراعات في البلقان وتايوان والقوقاز.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو مساء الأربعاء: “كل هذه المواقف تبدو مختلفة، على الرغم من أنها موحدة بعامل واحد، وهو أن البنية الأمنية العالمية لم تنجح”، متهما روسيا مرة أخرى بـ “انتهاك القانون الدولي في غزوها غير المبرر لأوكرانيا”.

ووصف زيلينسكي عام 2014 بأنه “نقطة تحول، سمح بعدها المجتمع الدولي ببساطة لروسيا بالإفلات من العقاب على أعمال غير قانونية مثل ضمها شبه جزيرة القرم أو إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم 17 فوق منطقة دونباس في شرق أوكرانيا”.

وقال زيلينسكي إن الحرب في أوكرانيا أظهرت “مدى هشاشة الحرية”، مضيفا أن العالم بحاجة إلى “بنية أمنية عالمية فعالة تضمن عدم تمكن أي دولة من استخدام الإرهاب مرة أخرى ضد دولة أخرى”.

كما اتهم زيلينسكي روسيا بالتظاهر فقط بأنها منفتحة على مفاوضات السلام، معتبرا أنه “إذا كانت موسكو تريد حقا حلا سلميا للصراع، ما كانت لتعيد تجميع صفوفها حاليا في جنوب أوكرانيا”.