الرئيس الأوكراني يهاتف امير قطر مع بدء الهجوم الروسي

هاتف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مع بدء الهجوم الروسي على اوكرانيا الخميس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف،

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن زيلينسكي، اطلع الامير تميم خلال المكالمة على آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية.

واضافت الوكالة ان الامير دعا في هذا الصدد "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد".

ونقت عن الأمير تميم تاكيده على "ضرورة إبقاء الحالة الإنسانية للمدنيين كأولوية قصوى وضمان سلامتهم".

كما شدد على "حرص دولة قطر على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية".

والأزمة الأوكرانية الروسية احتدمت إثر إعلان بوتين الإثنين، اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، واللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، مما أثار رفضا دوليا واسعا وعقوبات فرضتها بعض الدول على موسكو.

وبدأت التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية في ظل رفض روسيا توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب حدودها عبر خطط لضم أوكرانيا إليه.

اعفاء الاردنيين بأوكرانيا من قيود سفر كورونا

وفي الاثناء، أعلن المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الأزمات الخميس، إعفاء مواطني بلاده المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة، من كافة قيود السفر المتعلقة بكورونا.

جاء ذلك وفق ما نشره المركز على حسابه بموقع "فيسبوك"، عقب إعلان روسيا عملية عسكرية شرقي أوكرانيا.

وقال المركز: "حرصا على سلامة المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحفيزهم للعودة إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، تقرر إعفاء الأردنيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا".

وحسب المنشور ذاته، فإن الإعفاء يتضمن عدم التسجيل على منصة إلكترونية مخصصة لهذه الغاية، وعدم اشتراط فحص كورونا قبل 72 من العودة للمملكة، وآخر لدى وصول المطار بعمان.

ولفت المركز الأردني بأن القرار ساري المفعول اعتبارا من اليوم (الخميس) وحتى إشعار آخر.

اجازات للطلبة العراقيين في جامعات أوكرانيا

من جهة اخرى، قالت وزارة الخارجية العراقية الخميس، إنها خاطبت جامعات ومعاهد تعليمية أوكرانية لمنح الطلبة العراقيين "إجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الأمني".

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان، إن سفارة بلاده في أوكرانيا "قامت بمفاتحة 27 جامعة ومعهدا أوكرانيا يدرس فيها طلبة عراقيون، ورجت منها إبداء المزيد من الرعاية والاهتمام بهم وتسهيل منحهم إجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الأمني".

وتابع: "كما رجت السفارة من تلك الجامعات والمعاهد الأوكرانية تزويدها بمعلومات تفصيلية عن أوضاع وأعداد الطلبة العراقيين الدارسين فيها".

كما حثت السفارة الرعايا العراقيين على "توخي الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة في شرق أوكرانيا"، بحسب البيان.

وأثارت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا غضبا دوليا، وفرض الاتحاد الأوروبي، الخميس، عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى، بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو.