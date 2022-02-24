بوتين يكشف عن سلاح روسي لا مثيل له عشية اجتياح اوكرانيا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امتلاك الجيش الروسي سلاحا وصفه بانه لا مثيل له مثيل في العالم، وذلك عشية بدء بلاده هجوما عسكريا واسع النطاق على اوكرانيا.

وقال بوتين الاربعاء، إن "سلاحًا لا يوجد له مثيل في العالم" دخل الخدمة في صفوف القوات المسلحة الروسية.

ونوه إلى "أننا سنستمر في تطوير أنظمة الأسلحة المستقبلية، وبالأخص الأسلحة فرط الصوتية والأسلحة التي تستند إلى مبادئ فيزيائية جديدة... وهي أسلحة تزيد القدرة القتالية للقوات المسلحة مرات عديدة".

وبحسب وسائل اعلام روسية، فقد جرى تسليم القوات المسلحة أخيرا صواريخ "كينغال" و"أفانغارد" وهي صواريخ فرط صوتية تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت، وتستعد لإدخال صاروخ فرط صوتي آخر هو "تسيركون"، إلى الخدمة العسكرية. وأصبحت روسيا هي الدولة الوحيدة التي يملك جيشها السلاح الصاروخي فرط الصوتي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف،

أسلحة روسية متفوقة

يمتلك الجيش الروسي قوة عسكرية هائلة تتولى حماية أكبر دولة في العالم تزيد مساحتها عن 17 مليون كيلومترا مربعا، ومنها 4 أسلحة تجعله أقوى جيوش العالم.

وتمثل القوات البرية الروسية أحد أقوى أفرع الجيش الروسي الذي يمتلك قوة هائلة في البر والبحر والجو.

يصل عدد جنود الجيش الروسي إلى مليون و350 ألف جندي بينهم 850 ألف جندي قوات عاملة و250 ألف جندي احتياطي و250 ألف قوات شبه عسكرية، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، في آخر إحصائيات لعام 2022.

وتشير إحصائيات إلى أن الجيش الروسي يحتل المرتبة الأولى عالميا في 4 أسلحة من أسلحة القوات البرية، التي تشمل الدبابات ومدافع الميدان والمدافع ذاتية الحركة وراجمات الصواريخ.

وفيما يلي أعداد كل نوع من هذا الأسلحة:

الدبابات: تشمل جميع الطرازات وعددها 12 ألف و420 دبابة.

المدافع ذاتية الحركة: 6 آلاف و574 مدفعا.

مدافع الميدان: 7 آلاف و571 مدفعا.

راجمات الصواريخ: 3 آلاف و391 راجمة.

كما تمتلك روسيا 30 ألف و122 مدرعة، تجعلها ثالث أضخم قوة مدرعات في العالم.

ورغم ذلك فإن وجود السلاح الروسي في محيطه الجغرافي يزيد من جدوى استخدامه بصورة كبيرة لأن خطوط إمداده تكون قصيرة مقارنة بالمركبات التي تعمل في ميادين قتال تحتاج لخطوط إمداد يصل طولها إلى آلاف الكيلومترات.

ولا تقتصر قوة الجيش الروسي على الأسلحة التقليدية وإنما يمتلك أكثر من 6 آلاف قنبلة نووية تمثل قوة ردع استراتيجية هائلة يمكنها التأثير على معنويات العدو في أي مواجهة عسكرية.