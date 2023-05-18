الرئيس الإيراني يحذر أفغانستان بلغة شديدة

حذر رئيس إيران إبراهيم رئيسي في رسالة شديدة اللهجة الهيئة الحاكمة في أفغانستان، من منع الشعب الإيراني من الحصول على حقوقه في المياه.

وقال رئيسي خلال زيارته لمدينة سيستان وبلوشستان الحدودية مع أفغانستان إذا أقر خبراؤنا بنقص المياه في السد فلا مطالبات لنا في زمن الجفاف، أما إذا ثبت عكس ذلك، فلن نسمح بتضييع حقوق الشعب.

مشددا أن على حكام أفغانستان أن يأخذوا تحذيره على محمل الجد وإلا سيتحملون تبعات ذلك الأمر.

واعتبر رئيسي تنمية محافظة سيستان وبلوشستان من أولويات خطط حكومته في ظل ما كانت إيران كانت شهدت في الأعوام المنصرمة من احتجاجات شعبية في بعض المناطق على خلفية نقص المياه والجفاف.