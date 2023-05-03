الرئيس الإيراني يصل دمشق لأول مره منذ 13 عاما

حطت طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم في مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية للجمهورية السورية تستغرق يومين، إذ تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ 13 عاما.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني إلى قصر الشعب بعد المطار حيث ستقام مراسم استقبال رسمية، حيث سيجري الرئيس السوري بشار الأسد مباحثات سياسية واقتصادية موسعة يليها توقيع اتفاقيات متعددة مع نظيره.

وكان في استقبال الرئيس الإيراني في مطار دمشق، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل رئيس بعثة الشرف.

فيما يضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني كل من حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية، مهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن، محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع، جواد أوجي، وزير النفط، عيسى زارع بور، وزير الاتصالات، غلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية، عباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي، ومحمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية.



