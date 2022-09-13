الرئيس الإيراني يعلق على الإشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا

علق الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على الاشتباكات المسلحة التي اندلعت أمس بين أذربيجان وأرمينيا، وأسفرت عن مقتل 50 شخصا بحسب ما أعلنت "يريفان".

وشدد الرئيس الإيراني، خلال مكالمة مع مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان،على أن المنطقة لا تحتمل حربا أخرى بتاتا، معربا عن قلقه لاستمرار التوتر بين أذربيجان وأرمينيا.

واشار رئيسي، إلى أن بلاده ترصد الأوضاع والمستجدات في منطقة القوقاز بشكل متواصل، داعيا إلى التزام الموقعين على بیان الهدنة بفحوی هذا البیان وأن یتجنبوا أي توتر في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن رئيسي قوله خلال المكالمة: "تمر منطقة‌ القوقاز بظروف خاصة ومن المؤسف لم تعد الطمأنینة والهدوء‌ إلی المنطقة بعد".

وبشأن العلاقات الثنائية، قال رئيسي: "الحدود التاریخیة‌ لایران وأرمینیا أرضیة مناسبة للرفاهیة والتضامن والوفاق والأمن الإقلیمی وطهران عازمة‌ علی مواصلة‌ الشراکة فی کافة‌ المجالات لصالح الأمن وتوفیر الرغد في المنطقة".

وفي السياق ذاته، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس وتسوية خلافاتهما بالطرق السلمية وعلى أساس القانون الدولي، معربا عن قلقه من تصاعد التوترات والنزاعات الحدودية بين البلدين.

كما جدد كنعاني التأكيد على أن بلاده ترفض حدوث أي تغيير في حدود أذربيجان وأرمينيا، مشيرا إلى أن إيران تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بهذه القضية، وشدد كذلك على ضرورة احترام وحدة أراضي البلدين.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "استعداد بلادنا لتقديم أي مساعدة لحل الخلافات بين البلدين الجارين".

يشار إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت البارحة بين أذربيجان وأرمينيا، وتبادلت يريفان وباكو الاتهامات بتصعيد التوتر على الحدود.