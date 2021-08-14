الرئيس الافغاني يبحث عن حل سياسي

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني السبت في خطاب متلفز انه يجري "مشاورات" داخلية وخارجية بدأت لإيجاد حل سياسي يضمن "السلام والاستقرار"

غني يدعو طالبان للمشاركة في السلطة

وقال الرئيس الافغاني ان مشاوراته تتقدم بسرعة لكنه اشار الى انه لن يدع "الحرب المفروضة على الشعب تتسبب بمقتل مزيد من الأبرياء وبضياع المنجزات التي تحققت خلال هذه السنوات العشرين، وتدمير المعدات العامة واستمرار عدم الاستقرار".

وأضاف الرئيس الأفغاني "لذلك، بدأت مشاورات مكثفة داخل الحكومة مع الشيوخ والقادة السياسيين وممثلي الشعب والشركاء الدوليين للتوصل إلى حل سياسي معقول ومؤكد يتوخى السلام والاستقرار للشعب الأفغاني".

المدن الكبرى بيد طالبان

وبعد سقوط ثاني وثالث كبرى مدن البلاد في أيدي طالبان، باتت كابول المحاصرة الموقع الأخير للقوات الحكومية التي لم تبد مقاومة تذكر أو لم تبد أي مقاومة في المناطق الأخرى. لكن غني أشاد بالقوات "التي دافعت عن الوطن بشجاعة وأظهرت عزما قويا".

وبسطت حركة طالبان السبت سيطرتها على المناطق المحيطة بالعاصمة الأفغانية كابول حيث يشعر سكانها ومن لجأوا إليها مع تقدم المتمردين بالخوف، بينما تستعد الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لإجلاء رعاياها ودبلوماسييها.

قوات اميركية في افغانستان

وتحلق مروحيات ذهابا وإيابا في كابول السبت بين المطار الدولي والمجمع الدبلوماسي الأمريكي الواسع في المنطقة الخضراء التي تخضع لإجراءات حماية مشددة، بعد 46 عاما على إجلاء مروحيات الأمريكيين من سايغون في نهاية حرب فيتنام.

ووصلت كتيبة أولى من مشاة البحرية الأمريكية إلى العاصمة حيث سيكون دورها تأمين إجلاء الدبلوماسيين والأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة والذين يخشون أعمالا انتقامية من جانب طالبان.