الرئيس البرازيلي مصاب بسرطان الجلد

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يوم الأربعاء إنه ربما يكون مصابا بسرطان الجلد، بعد زيارة طبية أزال خلالها ورما لحميا من أذنه.

لكن المكتب الرئاسي قال إنه لا توجد مؤشرات على أن بولسونارو يعاني من السرطان، مضيفا أن الرئيس ذهب إلى مستشفى في برازيليا خلال فترة الظهيرة. وقال المكتب في بيان “الرئيس في صحة جيدة ولا توجد أي مؤشرات على وجود سرطان الجلد وسيواصل مواعيده خلال هذا الأسبوع”.

وفي وقت سابق، قال بولسونارو أيضا إنه جرى نصحه بإلغاء زيارة لدولة السلفادور نتيجة الإرهاق.

(رويترز)