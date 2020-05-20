الرئيس البرازيلي يعلن توسيع استخدام "كلوروكين" لعلاج عدوى فيروس كورونا

أعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أن سلطات البلاد ستوسع اعتبارا من غدا الأربعاء استخدام عقار "كلوروكين" المضاد للملاريا في علاج عدوى فيروس كورونا "COVID-19".

وقال بولسونارو، في تصريح أدلى به مساء اليوم الثلاثاء، إن القائم بأعمال وزير الصحة البرازيلي، إدواردو بازويلو، سيوقع على إرشادات توسع استخدام بروتوكول العلاج بـ"كلوروكين" في إطار إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المنتشر بوتيرة متزايدة في البلاد.

وكشف بولسونارو أنه يحتفظ بعلبة لدواء "كلوروكين" لاستخدامه في حال احتياج والدته البالغة 93 عاما إلى ذلك، لافت إلى أن هذا العقار يعتمده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأكد بولسونارو أن بازويلو، وهو جنرال قيد الخدمة في الجيش البرازيلي، سيواصل تولي مهام وزير الصحة خلال الفترة الحالية.

سجلت البرازيل، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا حادا وغير مسبوق للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 1179 متوفيا و17408 مصابين جدد، وسط انتشار متسارع للمرض في البلاد.

وعلى خلفية تدهور الأوضاع الوبائية، قدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، يوم 15 مايو، استقالته من منصبه، بينما كشفت تسريبات إعلامية عن وجود خلافات له مع رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، حول سبل مكافحة الجائحة والتي قلل الأخير في وقت سابق من خطورتها.

بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، أن إدارته تنظر في وقف حركة النقل بين الولايات المتحدة والبرازيل بسبب مشاكلها في مواجهة الفيروس.