الرئيس التونسي يدعو لفكر جديد في مواجهة كورونا

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تبني فكر جديد ومفاهيم جديدة وأدوات عمل مختلفة في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا عالميا.

جاء ذلك في بيان ديوان الرئاسة، مساء السبت، عقب كلمة ألقاها سعيد خلال مأدبة عشاء أقيمت على شرف سفراء الدول العربية والإسلامية في البلاد.

وأكد سعيد أنّ “الشفاء من جائحة كورونا المنتشرة في العالم، وغيرها من الأمراض والأوبئة يقتضي شفاء الفكر”.

وأوضح أن “العالم كله دخل مرحلة جديدة، تتطلب فكرا جديدا ومفاهيم جديدة وأدوات عمل مختلفة، خاصة وأن ما نعيشه اليوم غير مسبوق في التاريخ الإنساني”.

وأكد على قيم التآزر والتعاضد بين مختلف البلدان، مثمنا ما لقيه لدى كل قادة البلدان الشقيقة والصديقة من إيمان بضرورة التكاتف في هذه الجائحة.

ولفت إلى تقدم تونس بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لتتم معالجة الجائحة على مستوى أممي.

وأشار إلى ضرورة تضافر جهود كل الدول، من أجل صون صحة المواطن التي تعد من حقوق الإنسان الأساسية.

وشدد على الحاجة إلى قوانين جديدة في الداخل والخارج تحقق الشفاء، لا تقتصر على الصحة بل تشمل جميع المستويات، من أجل شفاء الإنسانية جمعاء.

وشارك في الإفطار إلى جانب ممثلي البعثات الدبلوماسية، كل من وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري، ومفتي الجمهورية عثمان بطيخ ووالي العاصمة الشاذلي بوعلاق، ورئيسة بلديتها سعاد عبد الرحيم.

وفي سياق متصل، سجلت تونس إصابتين جديدتين بكورونا، وفق بيان لوزارة الصحة، صدر مساء السبت.

وحسب البيان فإن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1037، بينها 45 وفاة، و807 حالة تعاف. (الأناضول)