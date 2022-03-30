الرئيس التونسي يعفي واليي سوسة وصفاقس من منصبيهما

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، إعفاء رجاء الطرابلسي والي سوسة (شرق)، وفوزي مراد والي صفاقس (جنوب) من منصبيهما، دون توضيح أسباب القرار.

يذكر أن فوزي مراد كان قد تم تعيينه من قبل سعيد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أما رجاء الطرابلسي فشغل منصبه في 15 أبريل/ نيسان 2020.

ومنذ إعلان اجراءات 25 يوليو/ تموز الماضي أعفى سعيّد عدة ولاة وعين آخرين.

وفي 25 يوليو الماضي فرض سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية في البلاد الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرّئيس آنذاك زين العابدين بن علي.