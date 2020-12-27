الرئيس التونسي ينعى السياسي اليساري جلبار نقاش

نعى الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، الكاتب والناشط السياسي اليساري جلبار نقاش، الذي توفي عن عمر ناهز 81 عاما.

واعتبرت الرئاسة في بيان، أن البلاد “فقدت أحد المناضلين التونسيين الصادقين ممن آمنوا بمبادئ التحرر والعدل وناضلوا من أجلها إلى آخر رمق”.

وقال البيان إن “تونس خسرت بوفاة جلبار نقاش السبت (1939 ـ 2020)، أحد الذين ثبتوا وصمدوا وثابروا بالرغم من غياهب السجون التي قضوا فيها سنوات طويلة من شبابهم وبالرغم من الأصفاد التي أدمت أياديهم”.

وتابع: “عاش جلبار نقاش ثابتا مؤمنا بالثورة ومات ثابتا وهو مؤمن بها أيضا حتى وهو على فراش المرض، وسيحفظه التاريخ في تونس وفي العالم كله كرمز من رموز التحرر الوطني بل كأحد رموز تحرر الإنسانية جمعاء”.

ودرس نقاش في باريس، و عند عودته إلى تونس، عمل مهندسا زراعيا في وزارة الفلاحة، كما عمل أيضا في مكتب دراسات فلاحية ضمن منظمة الأغذية والزراعة “FAO”، فيما عمل قبل وفاته مديرا لدار نشر.

وحكم على نقاش في 1968 بـ14 سنة سجنا لنشاطاته السياسية مع تجمع الدراسات والعمل الاشتراكي في تونس (يعرف بحركة آفاق)، قبل أن يطلق سراحه بعد عدة سنوات في 1979، كما نفي في فرنسا لسنوات، وعاد إلى البلاد بعد الثورة في 2011.

استمع له كشاهد في أول جلسة استماع علنية نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة) في 2016، وروى فيها ما تعرض له من تعذيب ومضايقات في عهد الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة (1958 ـ 1987) وزين العابدين بن علي (1987 ـ 2011). (الأناضول)