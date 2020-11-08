الرئيس الجزائري بصدد اتمام بروتوكول العلاج في المستشفى بألمانيا

كانت السلطات قالت الأسبوع الماضي إن الفحوص أثبتت إصابة تبون (75 عاما) بكوفيد-19.

قالت الرئاسة الجزائرية يوم الأحد إن الرئيس عبد المجيد تبون على وشك اتمام العلاج الطبي وإن حالته تتحسن وذلك بعد 13 يوما من نقله إلى مستشفى ألماني.

وأضافت الرئاسة الجزائرية "يؤكد الطاقم الطبي أن السيد الرئيس بصدد إتمام بروتوكول العلاج وأن وضعه الصحي في تحسن إيجابي".

وقالت السلطات الأسبوع الماضي إن الفحوص أثبتت إصابة تبون (75 عاما) بكوفيد-19.

وكان تبون، الذي انتخب في ديسمبر كانون الأول الماضي، قد دفع باتجاه إجراء تعديلات دستورية في إطار محاولات لطي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل نيسان 2019.

ووافق الجزائريون على الدستور في استفتاء نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 66.8 في المئة من الأصوات ولكن الإقبال لم يتجاوز 23.7 في المئة.

كما أعلن عن خطط لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز في الدولة العضو في منظمة أوبك.