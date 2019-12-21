الرئيس الجزائري يلغي أول نشاط رسمي له

قرر الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون إلغاء أول نشاط رسمي له كان مقررا اليوم السبت.

وكانت مصادر إعلامية محلية عديدة أكدت الجمعة، أن تبون، سيشرف على تدشين معرض الانتاج الوطني بقصر المعارض في العاصمة الجزائرية.

ولم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية الحصول على معلومات بشأن قرار إلغاء النشاط الرسمي الأول للرئيس الجزائري.

من جهة أخرى، كشف الموقع الاخباري الالكتروني “الجيري 1” أن الرئيس تبون، عين نور الدين العيادي، في منصب مدير ديوان مكتبه الرئاسي، ومحمد أمين مساعيد، مدير حملته الانتخابية، في منصب أمين عام رئاسة الجمهورية. كما عين مدير التشريفات، كاتبه الخاص.

وباشر تبون، مهامه رسميا كرئيس للجزائر الخميس مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية، وفي اليوم نفسه قبل استقالة رئيس الوزراء نور الدي بدوي، وعين بدلا منه وزير الخارجية صبري بوقادوم، لرئاسة حكومة تصريف الأعمال. كما أقال وزير الداخلية صلاح الدين دحمون. (د ب أ)