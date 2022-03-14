الرئيس الشيشاني قاديروف يتواجد في عمق الاراضي الاوكرانية

اعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الاثنين، أنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية التي تقود هجومًا في البلاد، ووثق تصريحاته بمقاطع فيديو نشرها على حسابة في تطبيق تلغرام حيث ظهر ايضا بالزي العسكري وهو يجلس إلى طاولة مع جنود داخل غرفة

قادريوف متواجد في مطار غوستوميل

وأكد أن هذا الفيديو التقط في مطار غوستوميل القريب من العاصمة الأوكرانية كييف والذي استولت عليه القوات الروسية في الأيام الأولى لهجومها. غير أنه لم يتسن التحقق من هذه المعلومة من مصدر مستقل.

وكتب قديروف ”قبل أيام كنا على بعد نحو 20 كلم منكم أيها النازيون في كييف والآن أصبحنا أقرب“، داعيا القوات الأوكرانية إلى الاستسلام ”وإلا فسينتهي أمرها“.

وأضاف ”سنريكم في شكل ملموس أن الممارسة الروسية تُعلّم الحرب أفضل من النظرية الأجنبية ومن توصيات المستشارين العسكريين“.

من #أوكرانيا.. زعيم الشيشان #رمضان_قديروف: قبل أيام كنا على بعد نحو 20 كلم منكم أيها #النازيون في كييف والآن أصبحنا أقرب

• أدعو القوات الأوكرانية إلى الاستسلام وإلا فسينتهي أمرها

• سنريكم في شكل ملموس أن الممارسة الروسية تُعلّم الحرب أفضل من النظرية الأجنبية pic.twitter.com/1OkPX5AZ17 — جهينة نيوز (@jouhinanewssy) March 14, 2022

متطوعون شيشان

في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ساحة في غروزني عاصمة الشيشان تعج بجنود زعموا أنهم في طريقهم إلى أوكرانيا.

وكانت مشاهد مصورة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل أظهرت رئيس الشيشان رمضان قديروف، في إقليم دونباس الذي اعترفت روسيا بانفصال جمهوريتين فيه هما دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا قبل تنفيذها العملية العسكرية في البلد المجاور.

قاديروف قرب العاصمة

وأكدت شبكة التلفزيون الرسمية في جمهورية الشيشان الروسية، صحة المشاهد الدالة على تواجده في الشرق الأوكراني.

وأظهرت لقطات أخرى تم تداولها على تطبيق ”تلغرام“ قادة عسكريين يقدمون تقريرا للرئيس الشيشاني حول آخر مستجدات سير المعارك في دونيتسك، ويطلعونه على تفاصيل الهجوم المتواصل هناك. وقالت تقارير إن الرئيس الشيشاني قديروف يوجد على مسافة 7 كم من العاصمة.

وأعلن قديروف، حليف موسكو الوثيق، قبل أيام، أن هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يودون الذهاب للقتال في أوكرانيا.