الرئيس الصيني: زمن التنمر على الصين ولى إلى غير رجعة

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمام تجمع ضخم في بكين، اليوم الخميس، إن بلاده تسير على "مسار تاريخي لا رجوع فيه"، وأن "عهد الصين التي تتعرض للتنمر قد ولى إلى الأبد".

وقال شي على منصة في ميدان تيانانمين بالعاصمة بكين، خلال الاحتفالات بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، إن حقبة الصين "التي تتعرض للقتل والتخويف قد ولت إلى الأبد"، مضيفا "التجديد العظيم للأمة الصينية التي تدخل في مسار تاريخي لا رجوع فيه".

وفي خطاب رسم فيه خطا من إذلال حروب الأفيون إلى النضال من أجل إقامة ثورة اشتراكية في الصين، أشاد الرئيس الصيني بالحزب الشيوعي الصيني لارتفاع الدخل واستعادة الكرامة الوطنية.

وقال شي إن الحزب حقق "تجديد شباب وطني"، ورفع عشرات الملايين من الفقر و"غيَّر مشهد التنمية العالمية"، مضيفا أن "التجديد العظيم للأمة الصينية قد دخل إلى مسار تاريخي لا رجوع فيه".

يشار إلى أن الرئيس الصيني الراحل، ماو تسي تونغ، أسس في صيف عام 1921 مع مجموعة من المفكرين الماركسيين اللينينيين في شنغهاي الحزب الذي تحول منذ ذلك الحين إلى واحدة من أقوى المنظمات السياسية في العالم.

ويبلغ عدد أعضائه الآن حوالي 95 مليون عضو، عانوا أكثر من قرن من الحرب والمجاعة والاضطرابات، ومؤخراً حققوا طفرة جعلت الصين قوة عظمى في مواجهة المنافسين الغربيين، بقيادة الولايات المتحدة