الرئيس الصيني لقوات بلاده: "استعدوا للقتال"

البوابة - أفادت محطة "سي سي تي في" الرسمية في الصين، اليوم الأربعاء، أن رئيس البلاد شي جينبينغ دعا القوات المسلحة إلى تعزيز التدريب العسكري "من أجل قتال فعلي".

وتأتي تصريحات الرئيس الصيني، عقب زيارته لقاعدة بحرية جنوب البلاد، يوم أمس الثلاثاء، غداة تدريبات عسكرية صينية تهدف إلى ممارسة ضغوط على جزيرة تايوان.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة النقل التايوانية الأربعاء، أنها ستحد من رحلاتها الجوية، بسبب أنشطة فضائية ستقوم بها الصين شمال الجزيرة في 16 نيسان/أبريل، وفرضها لمنطقة حظر جوي.

ويأتي إعلان "النقل التايوانية" بعد مناورات عسكرية كبيرة قامت بها الصين، يوم الإثنين الماضي لمدة ثلاثة أيام حول تايوان، شملت تطويق الجزيرة ومحاكاة ضربات محددة الأهداف.

ومنطقة حظر الطيران ليست مرتبطة على ما يبدو بالتدريبات. فقد أعلنت الوزارة التايوانية أن بكين ستقيمها عند "مناطق التقاء عدد من الطرق الدولية بحجة +أنشطة فضائية+".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن حكومته تلقت إخطارا بإنشاء منطقة حظر للطيران لمدة ثلاثة أيام.

وقال هيروكازو ماتسونو إن "السلطات الصينية أبلغتنا بتحديد منطقة قد تؤثر على سلامة الطيران الجوي بسبب أنشطة الفضاء من 16 إلى 18 نيسان/أبريل".