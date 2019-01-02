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الرئيس الصيني: لن تتخلى عن خيار استخدام القوة ضدّ تايوان

الرئيس الصيني: لن تتخلى عن خيار استخدام القوة ضدّ تايوان
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