الرئيس الصيني يزور روسيا.. بكين: "بناء عالم متعدد الأقطاب"

البوابة - أعلن التلفزيون الصيني الرسمي، وصول رئيس البلاد شي جينبينغ، اليوم الاثنين، الى موسكو في زيارة دولة يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لتكون الزيارة الأولى للرئيس الصيني إلى روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

واستبقت بكين، زيارة الرئيس شي جينبينغ إلى موسكو، بدعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى تفادي التسييس وازدواجية المعايير، عقب إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي

وسيناقش رئيسا الدولتين زيادة تطوير العلاقات الثنائية، كما سيتم التوقيع على عدة وثائق مهمة، بعد نتائج المحادثات التي تستمر ثلاثة أيام، حسب الخدمة الصحفية للكرملين.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين: "على المحكمة الجنائية الدولية اعتماد موقف موضوعي وغير منحاز واحترام حصانة رؤساء الدول أمام القضاء ... وتفادي التسييس وازدواجية المعايير".

وأصدرت "الجنائية الدولية"، يوم الجمعة الماضي، مذكرة التوقيف بحق الرئيس بوتين، بزعم ارتكابه جريمة حرب في أوكرانيا، حيث تقول "كييف" أن روسيا رحلت إليها أكثر من من 16 ألف طفل أوكراني، منذ بدء العمليات العسكرية في 24 شباط/فبراير 2022، وأنه وضع الكثير منهم في مؤسّسات ودور رعاية.

وأكد المتحدث الصيني، أن بكين وموسكو ستمارسان التعددية الحقيقية، وتشجعان الديمقراطية في العلاقات الدولية.

وأشار إلى أن، الصين وروسيا ستعملان على بناء عالم متعدد الأقطاب، ويحسنان الحوكمة العالمية ويساهمان في التنمية والتقدم في العالم.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أوضح المتحدث الصيني، أن بكين ستشجع على محادثات السلام، وستلعب دورا بناء في ذلك، وأنها ستحافظ على موقفها الموضوعي والعادل بشأن الأزمة.