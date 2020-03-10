الرئيس الصيني يقوم بأول زيارة إلى ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء إلى ووهان في أول زيارة له إلى المدينة التي تعد مركز تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتأتي الزيارة غير المعلنة للرئيس الصيني في الوقت الذي أثبتت الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق ووهان وبقية مناطق مقاطعة هوباي منذ أواخر كانون/ يناير نجاعتها، مع الانخفاض المستمر بعدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة.

ووصل شي بواسطة طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوباي لـ”تفقّد أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته” في المنطقة، وفق وكالة “الصين الجديدة” الرسمية للأنباء.

وأضافت الوكالة أنه سيلتقي بالأطباء والممرضين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس إضافة إلى المسؤولين العسكريين وأفراد الشرطة والمرضى والسكان.

والثلاثاء تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في احصاء الاصابات في 21 كانون الثاني/ يناير. (أ ف ب)