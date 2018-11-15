الرئيس العراقي في عمان للقاء العاهل الأردني

الرئيس العراقي برهم صالح والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

وصل رئيس جمهورية العراق برهم صالح، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الملك عبدالله الثاني، يرافقه وزيرا الخارجية والصناعة ومحافظ الأنبار

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان صحفي إن "وزيري الخارجية محمد الحكيم، والصناعة صالح الجبوري، وعلي فرحان محافظ الأنبار، وعددا من المستشارين والخبراء، يرافقون صالح في زيارته للأردن".

وأضاف البيان أن "صالح سيعقد اجتماعا مع الملك عبد الله الثاني، وسيجري عددا من اللقاءات والحوارات مع الجانب الأردني لبحث الملفات المشتركة بين البلدين فضلا عن قضايا المنطقة".