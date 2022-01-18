الرئيس الغيني المخلوع يتوجه إلى الإمارات

غادر الرئيس الغيني السابق ألفا كوندي البلاد إلى الإمارات لتلقي العلاج بعد أكثر من 4 أشهر على احتجازه من قبل المجلس العسكري الذي أطاح به.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن مرضه، إلا أن شهود عيان في مطار العاصمة كوناكري، أكدوا، حسب وكالة أسوشيتد برس، أن طائرة الرئيس السابق البالغ من العمر 83 عاما، أقلعت متوجهة إلى أبو ظبي.

وفيما لم يصدر تأكيد فوري من الحكومة الانتقالية التي يقودها المجلس العسكري في غينيا، إلا أن المسؤولين في هذا البلد كانوا أعلنوا في وقت سابق من هذا الشهر أن كوندي يعاني من المرض، وسيسافر إلى الخارج قريبا للحصول على الرعاية الطبية.

وأطيح بكوندي في سبتمبر الماضي بعد أقل من عام من ترشحه للفوز بولاية ثالثة على الرغم من الاحتجاجات الواسعة النطاق التي عمت البلاد. وكان الرئيس المخلوع، لإفساح الطريق أمام ترشحه، قد أيد استفتاء دستوريا ألغى قواعد تحديد مدة الولاية الرئاسية.

ودعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وأعضاء آخرون في المجتمع الدولي إلى الإفراج الفوري عن كوندي منذ اعتقاله في انقلاب سبتمبر الذي أطاح به بعد أكثر من عقد في السلطة.

ومع ذلك تعهد حكام غينيا العسكريين الجدد بعدم السماح لكوندي بمغادرة البلاد والبحث عن المنفى، فيما فرض زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حظر سفر بعد أن امتنع المجلس العسكري عن إطلاق سراحه، كما تم تجميد الأصول المالية لقادة المجلس العسكري.

يشار إلى أن كوندي كان وصل إلى السلطة في عام 2010 بنتيجة أول انتخابات ديمقراطية في البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1958، وفي ذلك الوقت، انتعشت الآمال في أن تقلب رئاسته صفحة عقود من الديكتاتورية والحكم الفاسد في غينيا، موطن الثروات المعدنية بما في ذلك احتياطيات البوكسيت، الأكبر في العالم.

وعلى الرغم من كل ذلك، أججت محاولة كوندي تمديد فترة حكمه مظاهرات عنيفة من قبل مناهضين اتهموه بتغيير قواعد تحديد المدة الرئاسية لصالحه. وفاز في نهاية المطاف بفترة ولاية أخرى مدتها خمس سنوات في أكتوبر 2020 ليُطيح به انقلاب عسكري في سبتمبر التالي.