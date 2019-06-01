الرئيس الفلبيني: كنت مثليا وتعالجت

اقر الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، بأنه كان مثليا لكنه عالج نفسه لاحقا بعد أن صادف زوجته.

وقال دوتيرتي، الذي يزور اليابان بأنه كان مثليا منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أنه سبق أن كان يشبه أكبر منتقديه، السيناتور أنطونيو تريلين.

وقال دوتيرتي خلال كلمته مازحا: “قال لي مثلي منذ بعض الوقت إن تريلين كانت له ميول للمثلية، لافتا إلى أن هذا الأمر واضح بسبب أسلوبه وحركاته.

وأضاف : كنت شبيها لتريلين، لكنني عالجت نفسي

واوضح بشان علاجه : “عندما بدأت علاقاتي مع إليزابيث تسيمرمان (زوجته السابقة)، قلت لنفسي إن هذا هو الصواب! وأصبحت رجلا من جديد”.

وفي ختام تصريحه حول هذا الشأن، شدد الرئيس الفلبيني على أن الميول الجنسية للناس غير مهمة بالنسبة له، مبينا: “حتى إذا كنت أنا مثليا أم لا، فهذا غير مهم بالنسبة لي”.