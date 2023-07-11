الرئيس الفلسطيني يزور جنين الاربعاء على متن مروحية ارنية

اكدت مصادر اعلامية نقلا عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية الانباء التي تحدثت عن زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الى مدينة جنين ومخيمها يوم غدا الاربعاء

ووفق ما نقلت المصادر فان الرئيس الفلسطيني سيزور جنين غدا برفقة امين سر اللجنة التنفذية لمنظمة التحرير وعضو مركزية فتح حسين الشيخ ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج

وقالت القناة 12 العبرية ان مروحية أردنية ستقل عباس من رام الله الى جنين وقالت المصادر: ستهبط في ساحة المقاطعة في مدينه جنين ومن ثم التوجه إلى مخيم جنين للاطلاع على أوضاع المخيم بعد العدوان الإسرائيلي عليه

على صعيد اخر نشر مراقبون صورا لحرس الرئاسة الفلسطيني ينتشرون في مدينة جنين



وكان الرئيس الفلسطيني قد كلف وفدا رفيعا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بالمشاركة في تشييع شهداء العدوان الذي خلف ايضا عشرات الجرحى وخسائر اقتصادية فادحة وفقا لخبر وكالة "صدى نيوز".

وخلال مشاركة اعضاء اللجنة المركزية برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، بالاضافة الى أعضاء من المجلس الثوري، والإعلام الرسمي والحركي، في التشييع حاول بعض الاشخاص التشويش على كلمة العالول الامر الذي احدث مشادات كلامية انتهت بانسحاب وفد فتح قبل ان يعود بعد يومين الى المدينة باستقبال مهيب



