الرئيس الفنزويلي يؤكد أن حكومته لديها "اتصالات سرية" مع إدارة ترامب

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، أن حكومته لديها “اتصالات سرية” مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أشهر.

وقال مادورو في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: “أؤكد أنه على مدار أشهر كانت هناك اتصالات بين مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الأمريكية في إدارة ترامب وحكومتي بموجب تفويض صريح مني في محاولة لحل النزاع”، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: “إذا أراد الرئيس دونالد ترامب يوما ما أن يتحدث بجدية ويُعّد خطة لحل النزاع، فإننا دائما مستعدون للتباحث”.

وتابع: “هناك اجتماعات سرية في أماكن سرية مع أشخاص سريين لا ينبغي لأحد أن يعرفهم”.

يشار إلى أن رئيس الجمعية التأسيسية الفنزويلية ، ديوسدادو كابيو، الذي يعد الرجل الثاني في فنزويلا بعد الرئيس مادورو، سبق أن نفى وجود اتصالات سرية مع الجانب الأمريكي. (د ب أ)