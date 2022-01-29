الرئيس اللبناني يعلق على خلافة بهاء الحريري لشقيقه سعد في العمل السياسي

في اول تعليق له عن خلافة بهاء - نجل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق الراحل رفيق الحريري- لشقيقه سعد في العمل السياسي ، تمسك الرئيس اللبناني ميشيل عون ببقاء الطائفة السنية في قمة هرم العمل السياسي في البلاد.

عون يلتقي مفتي لبنان بعد التطورات في اسرة الحريري

والتقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى بالعاصمة بيروت حيث صرح الرئيس بشان اعتزال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري العمل السياسي، قائلا: "لا نريد خروج الطائفة السنية من العمل السياسي في لبنان".

عون: دور كبير للسنة في لبنان

وأضاف الرئيس اللبناني: "أكدت لسماحته الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وابنائه".

طيب هيك اشخاص كيف الواحد بيعيش معن ؟ وحدي متل هيدي حقودة، ما بتفهم انو ميشال عون حريص عكل الطوايف ؟ نسيت هالهردبشت انو عون تحدى السعودي كرمال معلمها يرجع صاغ سليم علبنان ؟

ما سمعت اليوم الرئيس بس قال انو الطايفة السنية مكوّن اساسي؟؟

يا محاسن مافي غيرك مقزز ومزنخ ومجوي #تفه pic.twitter.com/VvBHIVH86q — Elie A_J (@eajelie2) January 29, 2022

وأكمل: "لبنان اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعاض أبنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة، وتطرقنا إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الازمة الراهنة".

الرئيس عون من دار الفتوى: اكدت لسماحة المفتي على الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي واهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وابنائه — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 29, 2022

العلاقة من الدول الشقيقة

وبعد اللقاء، قال عون: "تطرقنا إلى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة، حيث كان الرأي متفقا على ضرورة إقامة أفضل العلاقات وأمتنها، وإن الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد".