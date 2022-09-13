الرئيس المصري يبدأ أول زيارة رسمية له الى قطر

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، زيارة رسمية الى الدوحة هي الأولى له منذ توليه منصبه عام 2014، حيث من المقرر ان يبحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي "وصل إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان في استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثاني".

ومن جانبه، كما ذكر الديوان الأميري في قطر عبر بيان، أن أمير البلاد تقدم مستقبلي الرئيس المصري لدى وصوله والوفد المرافق له إلى مطار حمد الدولي في زيارة تستغرق يومين.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من أمير قطر، وتستمر يومين.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي قال في بيان قبيل توجه السيسي الى قطر، أن الزيارة تأتي "تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة".

وأضاف ان مباحثات السيسي خلال الزيارة ستتناول "أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي”.

وقام أمير قطر بزيارة الى مصر قبل ثلاثة أشهر، وبحث تطوير العلاقات وقضايا أخرى مشتركة.

وجرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة "العلا" السعودية في 5 يونيو/ حزيران 2021، أنهى خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ توقيع الاتفاق، شهدت العلاقات القطرية المصرية تطورا ملموسا وجرى تبادل سفيرين وزيارات ومحادثات رسمية بين البلدين.