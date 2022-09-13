لتكريس المصالحة.. السيسي يتوجه إلى قطر

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الدوحة، للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة الأولى من نوعها إلى قطر، منذ توليه منصبه في 2014، بحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية.

وتستمر زيارة الرئيس المصري إلى قطر لمدة يومين، وتهدف لتكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات في ضوء الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، إن الزيارة تأتي بهدف تأطير التعاون الثنائي المشترك بين القاهرة والدوحة، وأنها تتويج للمباحثات المكثفة التي شهدتها البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وسيبحث الرئيس المصري خلال الزيارة مع أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاًعن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

علاقات أخوية

وفي تصريحات سابقة قال سفير قطر لدى مصر سالم مبارك آل شافي، إن زيارة الرئيس المصري تأتي في إطار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الأخوية بين الدوحة والقاهرة، والتي تكللت بزيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لجمهورية مصر العربية في شهر يونيو الماضي، ومحادثات القمة التي أجراها مع السيسي، والتي تركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى "أن العالم بأكمله يمر بظروف استثنائية، وهناك العديد من النزاعات والحروب والجبهات المفتوحة، الأمر الذي يتطلب تفعيل الدور الدبلوماسي، والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين لتبادل وجهات النظر والتباحث إزاء التعامل الأمثل مع هذه المسائل والقضايا".

كأس العالم

كما أشاد بما تشهده مجالات التعاون بين البلدين من تقدم ودينامية نشطة في الكثير من القطاعات الاقتصادية والسياحية والرياضية، منوها في هذا الخصوص إلى اختيار دولة قطر لفريق (الزمالك) المصري كي يكون طرفا إلى جانب فريق (الهلال) السعودي في مباراة افتتاح استاد (لوسيل)، الذي ستقام عليه المباراة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ما يعكس المكانة والاحترام اللذين تحظى بهما مصر لدى دولة قطر، فضلا عن كون ذلك دليلا على الرابطة الأخوية الراسخة بين شعبي البلدين.

وأكد أيضا على الرعاية التي توليها دولة قطر للجالية المصرية في الدوحة والتي تشارك في النهضة التي تشهدها دولة قطر حاليا في كافة المجالات من دون استثناء، وهو ما يعكس بدوره تاريخية هذه العلاقات وديمومتها والحرص على توطيدها.

وأعرب عن ثقته في أن زيارة السيسي ستتوج بالنتائج التي تحقق طموحات شعبي البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وأن تؤسس لانطلاقة غير مسبوقة في مسيرة التعاون بينهما.