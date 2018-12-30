الرئيس الموريتاني يزور سوريا الشهر المقبل

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

أكدت مصادر رسمية موريتانية الأحد أن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لدمشق تأتي تتويجا للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والتي لم تنقطع رغم ما مرت به سوريا من أوضاع في السنوات الماضية.

وكان مفترضا أن يكون الرئيس الموريتاني أول رئيس عربي يزور سوريا لكن دخوله في إجازته السنوية حال دون ذلك، لكنه سيقوم بزيارته الرسمية إلى دمشق في العاشر من كانون ثان/يناير القادم.

وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس ولد عبد العزيز لسوريا منذ توليه مقاليد السلطة في آب/أغسطس .2008

يذكر أن موريتانيا من البلدان العربية القليلة التي لم تصدر أي بيان يدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد أو يدعم “الثورة” السورية. كما امتنعت عن التصويت في جامعة الدول العربية لقطع العلاقات مع دمشق ومنح مقعد سورية لائتلاف المعارضة السورية .

وظلت السفارة الموريتانية في دمشق تعمل بطاقمها الذي يقوده سفير بينما بقيت السفارة السورية في موريتانيا مفتوحة رغم بعض الاحتجاجات المتقطعة التي نظمها نشطاء من تيار الإخوان المسلمين في موريتانيا ضد النظام السوري وللمطالبة بإغلاق السفارة السورية في نواكشوط .