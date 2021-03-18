الرئيس "صالح": قرار بإنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق

كشف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، النقاب عن وجود قرار بإنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق.

كما أعلنالرئيس العراقي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عدد القوات الأجنبية الموجودة في العراق.

وقال برهم صالح : إن "علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية".

وأضاف: "هناك قرار بإنهاء تواجد القوات الأميركية والأجنبية القتالية".

وأشار صالح إلى أن عدد هذه القوات الموجودة حاليا في العراق لا يتجاوز الـ 2500 عنصر.

تخفيض عدد القوات الأجنبية

وكان رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، قد أكد يوم الاثنين الماضي، أن بلاده نجحت في تخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60%، وأشاد بالدبلوماسية العراقية وعملها.

وقال خلال زيارته لمقر وزارة الخارجية العراقية: "نجحنا في تطوير دبلوماسية نشطة خلال فترة هذه الحكومة، حيث فعلنا الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة، وانتقلنا نحو التركيز على التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والثقافي، كما أننا نجحنا بتخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة ستين بالمئة".

وأضاف، أن "الدبلوماسية العراقية ساعدت العراق أيضا على الخروج من الأزمة الاقتصادية، حيث تم تشكيل مجموعة التواصل الاقتصادي بدعوة منا والتي وقفت بجانب العراق في أزمته الاقتصادية وما زالت تقدم الدعم لنا في مسار الإصلاح الاقتصادي وتطبيق الورقة البيضاء".

وتابع الكاظمي: "انفتحنا نحو جميع القوى الإقليمية والدولية، ما خلق انطباعا إيجابيا عن العراق واستقراره السياسي والفرص التأريخية الكبرى له".