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الروهينغا يفرون من المخيمات خشية اجبارهم على العودة الى بورما

الروهينغا يفرون من المخيمات خشية اجبارهم على العودة الى بورما
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