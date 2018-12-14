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مجلس النواب الأمريكي: ما حصل للروهينغيا "إبادة جماعية"

مجلس النواب الأمريكي: ما حصل للروهينغيا "إبادة جماعية"
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