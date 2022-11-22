الرياح تعرقل جهود إنقاذ 500 مهاجر جنوب "كريت"

تعرقل الرياح القوية جنوب غرب جزيرة كريت، العمليات التي أطلقها خفر السواحل اليوناني، اليوم الثلاثاء، لإنقاذ مئات المهاجرين على متن مركب صيد.

وتعتقد الناطقة باسم خفر السواحل، أن عدد المهاجرين الذين على ظهر المركب، يتراوح بين 400 إلى 500 شخص.

وقالت: "الرياح العاتية تعرقل عمليات إنقاذ عدد كبير من المهاجرين على متن المركب، الذي جنح"، مضيفة: "يمكننا رؤية المركب".

وتلقى خفر السواحل، بعد منتصف ليل الإثنين، نداء استغاثة، وقال: "إن سفينتي شحن قريبتين وناقلة ومركبي صيد إيطاليين، تساعد فرق الإغاثة لإنقاذ المهاجرين".

ويسير خفر السواحل اليوناني، ووكالة "فرونتيكس" لمراقبة الحدود الأوروبية، دوريات معززة في بحر أيجه، لمراقبة الحدود، ومنع عمليات الهجرة غير الشرعية.

وقول مسؤولون يونانيون، إن التشديدات في المراقبة، دفعت مهربي المهاجرين، لاستخدام طريق أطول ومحفوف بالمخاطر جنوب "كريت".